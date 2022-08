A forte seca na Alemanha está deixando descoberta as chamadas Hungersteine (Pedras da Fome), que contêm alertas - em alguns casos centenários -, relacionados com o perigo da fome que existia no passado pelo baixo nível de água nos rios.

"Se você me vê, chora", diz a inscrição em algumas das pedras, que estão visíveis e fazem parte de uma grande tradição que remonta ao século 15.