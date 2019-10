A secretária-geral da Federação Equestre Internacional (FEI), Sabrina Ibáñez, garantiu neste domingo, que os países da América Latina serão fundamentais no desenvolvimento dos esportes a cavalo, devido suas personalidades abertas e comunicativas.

Ibáñez, nascida nos Estados Unidos, mas com origem salvadorenha por parte de pai, lembrou em entrevista à Agência Efe que "as federações latino-americanas foram peças chave no crescimento da FEI desde a fundação" e que, na atualidade, é uma das regiões com maior potencial no hipismo.