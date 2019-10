23 out 2019

EFE Bagdá 23 out 2019

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, chegou nesta quarta-feira a Bagdá, capital do Iraque, para uma visita surpresa, dois dias depois da chegada ao país das tropas americanas procedentes do norte da Síria de onde estão se retirando após a ofensiva turca.

Esper se reuniu hoje com o ministro da Defesa, Nayah al Shemary, na sede do ministério iraquiano, para discutir o combate ao grupo Estado Islâmico (EI) e tomar medidas conjuntas, afirmou uma fonte do governo iraquiano à Agência Efe.