O secretário interino de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, se reuniram nesta terça-feira em Tóquio com objetivo de "fortalecer sua cooperação" e coordenar posições sobre o diálogo com a Coreia do Norte.

Shanahan se reuniu com o líder japonês durante sua visita ao Japão, para onde viajou depois de passar a segunda-feira na Coreia do Sul em uma rodada de reuniões com foco no andamento das negociações para a desnuclearização da península coreana.