O secretário de Estado do Reino Unido para a Europa e as Américas, Alan Duncan, renunciou nesta segunda-feira ao cargo no governo diante da possibilidade de Boris Johnson se tornar primeiro-ministro do país na próxima quarta-feira.

Em sua carta de renúncia à atual chefe de governo e líder conservadora, Theresa May, Duncan, feroz crítico de Johnson, explica que decide renunciar "em antecipação a uma mudança na quarta-feira".