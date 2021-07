O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu nesta quarta-feira em Nova Délhi, na Índia, com representantes do governo do Tibete, em um pouco habitual encontro dos americanos com representante do Dalai Lama, o que pode provocar reação da China.

A confirmação da reunião foi feita hoje à Agência Efe pelo Escritório da Administração Central Tibetana, que fica na capital indiana. Não foram divulgados os nomes dos representantes do governo do Tibete que estavam no encontro.