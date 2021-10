15 out 2021

EFE Washington 15 out 2021

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, viajará ao Equador e à Colômbia de 19 a 21 de outubro para discutir a cooperação contra o tráfico de drogas, a migração irregular e a segurança regional, informou o governo americano nesta sexta-feira.

Esta é a primeira viagem do chefe da diplomacia americana a esses dois países desde que assumiu o cargo, no início do ano.