O secretário de Finanças da Escócia, Derek Mackay, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, dia em que será apresentado o projeto de lei do orçamento, por ter enviado várias mensagens a um adolescente de 16 anos nas redes sociais.

De acordo com o jornal "The Scottish Sun", Mackay esteve em contato com o jovem durante seis meses. Nesse período, ambos trocaram mensagens e, em uma delas, o político disse que o adolescente era "fofo".