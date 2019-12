O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse neste domingo que está decepcionado com os resultados da Cúpula do Clima, que se encerrou com dois dias de atraso em Madri por falta de consenso entre representantes dos quase 200 países.

"A comunidade internacional perdeu uma oportunidade importante de mostrar uma maior ambição em mitigação, adaptação e finanças para enfrentar a crise climática. No entanto, não devemos nos render", disse Guterres ao analisar o texto final da cúpula.

O ex-primeiro-ministro de Portugal disse estar "mais decidido do que nunca" a trabalhar para que 2020 seja o ano que todos os países se comprometam a fazer o que a ciência está recomendando.

"É necessário neutralizarmos o carbono em 2050 e não irmos além dos 1,5 graus (Celsius) de aumento da temperatura do planeta", frisou.

A 25ª edição da Cúpula do Clima da ONU, a mais longa da história, foi concluída neste domingo com a aprovação de um documento batizado como "Tempo de Atuar".