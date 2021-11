O português António Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou nesta segunda-feira que a marca de 5 milhões de mortos no planeta em decorrência da covid-19 é um a prova de que "o mundo está fracassando".

"Seria um erro pensar que a pandemia terminou. As restrições foram reduzidas em muitos lugares, mas temos que combinar vacinação com vigilância, por exemplo, com medidas que provaram ser eficientes como o uso de máscaras ou o distanciamento social", disse o diplomata, através de comunicado.