O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu nesta sexta-feira que "o diálogo com os talibãs é essencial no momento" e opinou que a eventual "normalização" de relações com o novo governo do país deve depender do respeito aos compromissos em âmbitos como o terrorismo e os direitos humanos.

"Por agora, o importante é ter contato. Esse contato é necessário", enfatizou Guterres em entrevista coletiva em que afirmou que a prioridade deve ser o apoio humanitário à população do país.