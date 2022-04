O presidente da Rússia, Vladimir Putin, receberá na próxima terça-feira o secretário-geral da ONU, António Guterres, que viajará para Moscou para falar sobre a guerra da Ucrânia, segundo divulgou nesta sexta-feira o Kremlin.

De acordo com o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, o diplomata português também se reunirá com o ministro das Relações Exteriores do país, Sergey Lavrov.