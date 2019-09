O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta terça-feira que existe o risco de uma grande divisão no mundo, com um bloco liderado pelos Estados Unidos e outro encabeçado pela China.

"Temos que fazer tudo o que for possível para evitar uma grande fratura e manter um sistema universal, uma economia universal com respeito ao direito internacional, um mundo multilateral com instituições multilaterais fortes", disse o diplomata português na abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas.