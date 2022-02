O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou nesta quinta-feira que enviou uma carta ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em que faz uma convocação para manter o diálogo para resolver a crise causada pela concentração militar na fronteira com a Ucrânia.

"Reiterei meu convite à Rússia para seguir com nosso diálogo em uma série de reuniões do Conselho Otan-Rússia, para encontrar uma forma diplomática de avançar", disse o líder da Aliança, em uma entrevista coletiva concedida junto com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.