O secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ordenou nesta quarta-feira uma "rápida" investigação sobre os casos de violência envolvendo agentes da patrulha de fronteira do país contra haitianos que entraram no território nos últimos dias através do México.

O titular da secretaria anunciou a medida em reunião do Comitê de Segurança Nacional da Câmara dos Representantes americana, após a apresentação de fotos com os fatos ocorridos no último fim de semana, na localidade de Del Río, no estado do Texas.