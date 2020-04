A sede da presidência da Áustria, que fica no antigo Palácio Imperial de Hofburg, em Viena, foi evacuada nesta quarta-feira por causa de uma falsa ameaça de bomba feita de maneira anônima, segundo confirmou a polícia da capital, pelo Twitter.

No momento em que foi acionado o alerta e a operação de esvaziamento do local, o presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, estava trabalhando em seu gabinete. O chefe de governo foi encaminhado de maneira imediata para lugar seguro.

Por volta de 15h no horário local (10h de Brasília), as autoridades iniciaram o procedimento e cercaram a praça que fica na frente da sede da presidência, que fica no centro histórico de Viena.

Um email foi utilizado para indicar a existência de explosivos dentro do antigo Palácio Imperial.

Após quase duas horas de operação, a polícia da capital anunciou no Twitter que foi feita varredura na sede do governo, com a utilização de cães farejadores, e não se confirmou a ameaça.

Segundo a emissora pública de televisão "ORF", dezenas de integrantes das forças de segurança austríacas foram para o local, para atuar no cerco e na busca de qualquer artefato.