A sede do governo da comunidade autônoma de Madri e a emblemática fonte de Cibeles foram iluminadas nesta quarta-feira com as cores branco, azul e vermelho, em alusão à bandeira de Cuba, que vive protestos da população contra o regime.

De acordo com um comunicado governamental, a medida foi feita em solidariedade aos cubanos que "estão lutando pela liberdade e em memória das vítimas que sofrem a repressão na ilha".