Uma nova caravana, com cerca de 600 migrantes, partiu nesta segunda-feira da cidade de Tapachula, no México, em direção ao norte do país, com o objetivo de chegar aos Estados Unidos, após um primeiro grupo com centenas de pessoas ter iniciado a mesma rota.

Hoje, aproximadamente, 600 pessoas começaram caminhada pela estrala que liga as cidades de Tapachula e Huehuetán. Muitos carregavam crianças nos braços, além de malas e garrafas de água.