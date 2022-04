A segunda cúpula mundial sobre a covid-19, novamente em formato virtual, será realizada no próximo dia 12 de maio, com análise da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus e sobre os meios de enfrentamento de futuras ameaçadas sanitárias.

Em um comunicado conjunto, os Estados Unidos - como promotores do primeiro encontro, realizado em setembro de 2021 -, o G20, o G7, a Comunidade do Caribe a União Africana convocaram a nova cúpula, com apelo para a presença dos líderes mundiais, de representantes do setor privado e de organizações não governamentais.