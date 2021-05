A Índia registrou nesta quinta-feira um novo número recorde de infecções por coronavírus, com 412.262 casos nas últimas 24 horas, assim como o maior número de mortes contabilizadas até agora no país, 3.980, em meio a uma segunda onda da pandemia que também causa escassez de oxigênio e leitos.

Com as últimas infecções, o país asiático ultrapassou a marca dos 21 milhões de casos desde o início da pandemia, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde indiano.