A Romênia é o segundo país da União Europeia (UE) com a menor população vacinada contra a covid-19, com menos de um terço dos habitantes, somente, um fato que vem se traduzindo há três semanas em picos de mais de 400 mortes por dia e em cenas dramáticas no sistema de saúde.

Embora o número de infecções diárias tenha diminuído um pouco nos últimos dias, os números ainda são os mais altos desde o início da pandemia.