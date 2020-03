Um segurança de um shopping localizado na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas, manteve 30 reféns no estabelecimento durante cerca de nove horas, até que as negociações foram concluídas em clima de muita tensão.

O sequestrador foi identificado como Archie Paray, concordou em deixar a arma e a granada dentro do prédio e saiu do Greenhills Mall juntamente com os reféns, para em seguida se entregar à polícia.

O homem, de 32 anos, invadiu o shopping pela manhã e, durante uma troca de tiros, feriu uma pessoa.

De acordo com as investigações, Paray havia sido demitido recentemente do trabalho no estabelecimento comercial.

O ferido, ex-colega do sequestrador, foi imediatamente levados para o Hospital General Santos, em Manila, e está se recuperando bem, segundo revelou Francis Zamora, prefeito de San Juan, na região metropolitana.

Durante o sequestro, Paray pediu várias vezes para falar por videoconferência com a imprensa, afirmou existir "corrupção" na empresa de segurança que o contratou e se queixou da demissão "injusta" dele e de outros quatro companheiros.

O sequestrador ainda confessou na conversa com jornalistas, que a invasão ao shopping e a tomada de reféns nos escritórios administrativos das instalações - a maioria funcionários das lojas - foram premeditadas.

O ex-vigia entrou no estabelecimento às 11h desta segunda-feira (0h pelo horário de Brasília) e ficou entrincheirado nos escritórios do segundo andar, até que a polícia pudesse liberar o restante do prédio e cercar a área.

Todos os acessos foram cercados por vários policiais, enquanto dezenas de agentes das forças especiais SWAT entraram no prédio fortemente armados, para controlar a situação.

A administração do Greenhills Center afirmou em comunicado que o sequestrador foi demitido após ficar ausente do trabalho, sem permissão, por duas semanas.