23 out 2019

EFE Havana 23 out 2019

A seleção masculina de futsal de Cuba virá ao Brasil para disputar amistosos contra equipes de São Paulo, de acordo com informações divulgadas na noite desta terça-feira, por veículos esportivos da ilha.

A equipe, que participará no ano que vem do Campeonato da Concacaf, que vale vaga no Mundial da modalidade, ficará duas semanas em território brasileiro, segundo informa a imprensa local.