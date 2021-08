O presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP), Pablo Milad. EFE/Arquivo

O presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP), Pablo Milad, declarou nesta quinta-feira que os jogadores convocados para as próximas três rodadas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo devem viajar e se apresentar para a disputa das partidas, apesar de alguns clubes europeus se recusarem a liberá-los.

"A posição da ANFP, assim como a da Conmebol, é que os jogadores devem vir. É uma data Fifa e os regulamentos e artigos são claros quanto à obrigação dos clubes de liberá-los", declarou o dirigente chileno ao portal de notícias "Emol".