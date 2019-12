Os quase 200 países que participam da Cúpula do Clima da ONU em Madri, na Espanha, não chegaram a um acordo para a regulação dos mercados de carbono, um dos principais pontos do Acordo de Paris, assinado há quatro anos.

Apesar de a negociação ter promovido avanços no sistema que deve controlar o comércio dos direitos de emissão em todo o mundo, não houve consenso sobre a regulação deste mercado, ponto visto como chave para parte das delegações que estão reunidas a duas semanas na capital da Espanha.

Os impasses que já existiam antes da cúpula persistem. Alguns países querem evitar uma possível dupla contabilidade que ocorreria após a regulação e outros querem manter, durante a transição para a adoção do Acordo de Paris, os direitos de emissões previstos no Protocolo de Kyoto.

O Chile, que preside a atual edição da COP, e o Brasil lideraram nos últimos dias os esforços para tentar chegar a um consenso sobre a regulação do mercado de carbono, previsto no artigo 6 do Acordo de Paris.

Fontes com conhecimento das negociações disseram à Agência Efe que a União Europeia (UE) aceitou um prazo de transição que reconhecesse os bônus antigos até 2023, mas o Brasil defendeu que o período transitório seja maior, indo até 2025.

Mesmo com a decisão adiada para a próxima cúpula, que será realizada em Glasgow, na Escócia, a presidência chilena da COP25 considerou que houve "bons avanços" do ponto de vista técnico.

No entanto, a delegação do país ressaltou que ainda é necessário construir alguns consensos, em especial no que se refere ao apoio financeiro obrigatório para os países mais vulneráveis. EFE

