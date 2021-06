A reunião de chanceleres do Mercosul prevista para esta terça-feira, em Buenos Aires, para abordar a estratégia comercial do bloco e que havia sido postergada por uma semana, foi adiada novamente, sem data definida, em meio à falta de acordo em relação às mudanças na tarifa comum, confirmaram à Agência Efe fontes do Ministério das Relações Exteriores da Argentina.

Na reunião, que também contaria os ministros da Economia dos quatro países-membros, seria discutida a revisão da Tarifa Externa Comum (TEC) e a agenda das negociações externas, em um momento de fortes divergências de opinião entre a Argentina - que detém a presidência semestral do bloco - e Brasil e Uruguai.