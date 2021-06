O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, revelou que houve um "grave incidente" nas medidas nacionais para enfrentar a pandemia da Covid-19, segundo a imprensa local, que não deu maiores detalhes sobre o assunto.

O ditador norte-coreano referiu-se à situação do país em sua luta contra o coronavírus, depois que o regime ter garantido que não houve um caso sequer no país. Até agora, o governo aplicou rigorosas restrições na fronteira, que afetam o comércio e a circulação de pessoas para impedir a entrada do vírus SARS-CoV-2.