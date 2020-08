Imersos em uma "crise importante" em relação a modelos de negócio, os veículos de comunicação ainda não chegaram a um entendimento com as plataformas online, como o Google e o Facebook, para a correta monetização do conteúdo, gerando um problema de propriedade intelectual global.

Esta foi uma das ideias centrais do debate organizado nesta terça-feira pela Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas (Adepa), que através de um seminário online com dois especialistas internacionais abordou vários problemas em torno do valor do conteúdo que os veículos de comunicação publicam na internet.