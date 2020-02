O Senado da Itália aprovou nesta quarta-feira retirar a imunidade do líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, para que seja julgado pela gestão de imigração, enquanto era ministro do Interior da coalizão governamental com o Movimento 5 Estrelas (M5S), segundo apurou a Agência Efe.

Desta maneira, terá início o processo contra Salvini, cuja continuidade na vida política dependerá do Ministério Público e do Tribunal Civil de Catânia, no sul do país.

Embora fontes tenham indicado que a votação produziu uma maioria a favor da retirada de sua imunidade, os resultados exatos serão conhecidos em algumas horas e, em seguida, será possível saber quais partidos votaram a favor de processá-lo e quais votaram contra.

O Tribunal de Ministros de Catânia, que julga os crimes cometidos por membros do governo, havia pedido ao Senado que processasse o senador Salvini e, como ele tinha esta imunidade parlamentar, o plenário da Câmara Alta teve de votar sobre seu levantamento.

Agora, este Tribunal devolverá o caso para Justiça comum para decidir se Salvini deve ser processado pelos crimes de "sequestro de pessoas e abuso de poder" por suas políticas portuárias.

Especificamente, o caso envolvendo Salvini remonta a julho do ano passado, quando o então ministro do Interior impediu que 131 migrantes salvos no Mediterrâneo entrar na Itália e os manteve a bordo de um navio da Guarda Costeira italiana por cinco dias.

O líder da Liga apareceu perante outros senadores e justificou suas políticas de contenção de imigração, alegando que estava "defendendo a pátria".

Salvini enfatizou que sua política anti-imigração "salvou milhares de vidas", uma vez que a permissividade dos governos anteriores que favoreceram a chegada de fluxos migratórios para a Itália "causou 15 mil mortes ao longo do anos".

"Quero ir a um tribunal confiante na independência do judiciário e depois voltar aos meus eleitores com a cabeça erguida", afirmou.

O Conselho de Imunidade do Senado votou no mês passado a favor do julgamento de Salvini e, em seguida, o líder ultra-direitista pediu ao seu próprio partido a dar sinal verde para tirar sua imunidade.

Esse voto não foi vinculativo e, interpretado no país, foi uma manobra política da Liga para apresentar Salvini como "mártir" e fazer com que seu partido vencesse as eleições regionais de Emília-Romanha, que ele acabou perdendo para o Partido Democrata, de centro-esquerda.