Ken Salazar, o novo embaixador dos EUA no México. EFE/Arquivo

O Senado dos EUA confirmou nesta quinta-feira Ken Salazar como novo embaixador no México, o que permitirá que o governo do presidente Joe Biden tenha um chefe de missão no país vizinho pela primeira vez em mais de seis meses de mandato.

Salazar é o primeiro nomeado a embaixador aprovado pelo Senado desde que Biden chegou ao poder, em janeiro deste ano.