O Chile está a apenas um passo de se tornar o oitavo país da América Latina a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nesta quarta-feira, o Senado aprovou um projeto de lei apresentado em 2017 e que será discutido nos próximos dias na Câmara dos Deputados.

Com 28 votos a favor de um total de 43 e em uma sessão histórica que terminou com aplausos, os senadores disseram sim para iniciativa legislativa que, além de aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, permite a adoção e a filiação.