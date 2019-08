O Senado da Itália decidiu nesta terça-feira adiar por tempo indeterminado a votação de uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro do país, Guiseppe Conte, que será ouvido no plenário da casa sobre o caso no próximo dia 20.

A moção de desconfiança contra Conte foi adiada após Matteo Salvini, ministro do Interior da Itália e líder da Liga Norte, ter proposto a votação de um projeto de lei do Movimento 5 Estrelas (M5S), que prevê a redução do número de parlamentares do país, para depois antecipar a convocação das eleições legislativas na Itália.