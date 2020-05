Maulen Ashimbayev, integrante do alto escalão do governo do Cazaquistão, foi eleito o novo presidente do Senado do país, em substituição a Dariga Nazarbayeva, filha do antigo chefe de governo Nursultan Nazarbayev.

A notícia foi confirmada nesta segunda-feira pela Agência Efe por Berik Uali, porta-voz do atual presidente cazaque, Kasim-Yomart Tokayev.

A candidatura de Ashimbayev, que ocupava a subchefia da administração presidencial do Cazaquistão, havia sido proposta, justamente, pelo atual mandatário do país, logo depois da revogação do mandato de Nazarbayeva.

"Ele possui uma ampla experiência com o trabalho no governo e durante muitos anos atuou em diferentes cargos em vários setores de uma forma eficiente", afirmou Tokayev, ao apresentar o então postulante à chefia do Senado.

Em votação, a candidatura de Ashimbayev foi apoiada por todos os 47 senadores presentes na sessão - houve duas ausências.

Neste sábado, o atual presidente do Cazaquistão revogou por decreto o mandato de Nazarbayeva, filha do antecessor de Tokayev. Ela presidia o Senado do país desde março de 2019. O motivo que levou à decisão não foi informado.