O Senado americano aprovou nesta terça-feira a nomeação de Pete Buttigieg como secretário do Transporte, tornando-se a primeira pessoa homossexual assumida a ocupar um posto no gabinete de governo dos Estados Unidos.

Buttigieg foi aprovado com 86 votos a favor e 13 contra. O jovem político, de 39 anos, já habia recebido na semana passada o apoio do Comitê de Comércio do Senado, com 21 votos a favor e três contra.