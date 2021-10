O líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer. EFE/MICHAEL REYNOLDS

Senadores democratas e republicanos chegaram a um acordo para elevar o teto do endividamento do governo federal e evitar que o país suspenda pagamentos da dívida no dia 18 de outubro, anunciou nesta quinta-feira o líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer.

O acordo permitirá elevar o limite da dívida até 3 de dezembro e evitar o temido calote, o que poderia desencadear o caos nos mercados financeiros e reduzir a notação de solvência dos EUA.