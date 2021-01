Em votação histórica, o Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira o general Lloyd Austin como novo secretário de Defesa, tornando-se o primeiro negro à frente do Pentágono e o segundo membro oficial do gabinete do presidente Joe Biden.

A nomeação de Austin teve ampla aprovação, tanto de democratas como de republicanos, recebendo 93 votos a favor e apenas dois contra.