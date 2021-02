O americano de origem cubana Alejandro Mayorkas foi confirmado nesta terça-feira pelo Senado como o novo Secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, cargo a partir do qual deverá impulsionar as iniciativas de imigração do presidente Joe Biden.

A nomeação de Mayorkas, que já fazia parte do Departamento de Segurança Nacional (DHS) e tem vasta experiência no campo jurídico, recebeu a aprovação da Câmara Alta com 56 votos a favor e 43.