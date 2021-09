Cidade do México

EFE Cidade do México 3 set 2021

EFE/Presidência do México

O Senado mexicano aprovou nesta sexta-feira a Lei Federal de Revogação de Mandato, com 101 votos a favor e dois contra, que estabelece mecanismos para realizar uma consulta popular sobre a continuidade do presidente.

"A Câmara de Senadores aprovou, no geral e no particular, o decreto que promulga a Lei Federal de Revogação de Mandato, cujo objetivo é regular este exercício da participação cidadã", anunciou o Senado em comunicado.

O plenário, após uma sessão que durou mais de dez horas e terminou no início desta manhã, acrescentou emendas a 29 artigos do decreto, como a inclusão de um capítulo sobre sanções e alterações ao regime transitório do projeto.

"Desta forma, especifica-se que a lei terá como objetivo regular e garantir o exercício do direito político dos cidadãos de solicitar, participar, ser consultado e votar a favor da revogação do mandato da pessoa que foi popularmente eleita como chefe da Presidência da República", diz o texto.

Este referendo será realizado "através de sufrágio universal, livre, secreto, direto, pessoal e intransferível".

"Houve um consenso para formular a questão e o projeto de lei foi enviado à Câmara dos Deputados como câmara revisora", disse o Senado.

PERGUNTA E DIRETRIZES.

A pergunta da consulta será: "Você concorda que (nome), presidente do México, deve ter o mandato revogado devido a uma perda de confiança ou que continue como presidente da República até o final do mandato?

Ricardo Monreal, coordenador do Movimento Regeneração Nacional (Morena) no Senado, pediu que nem o Instituto Nacional Eleitoral (INE) nem outro órgão autónomo "usurpe as funções do Legislativo".

A lei aprovada estipula agora que o INE será diretamente responsável pela "organização, desenvolvimento e contagem dos votos".

Para que o referendo aconteça será necessário o pedido de no mínimo 3% dos incritos na lista nominal de eleitores e distribuídos em, ao menos, 17 estados.

"Este exercício democrático, sugere o projeto de lei, pode ser solicitado apenas uma vez, durante os três meses seguintes ao fim do terceiro ano do mandato constitucional de quem quer que detenha o cargo do Executivo Federal", especifica a lei.

A decisão estabelece que a utilização de recursos públicos para a coleta de assinaturas, bem como para fins promocionais e de propaganda relacionados com o processo de coleta, é proibida. Neste sentido, o INE será responsável por sancionar estas condutas.

Para que seja vinculativa para o presidente, a participação deve ter pelo menos 40% da lista nominal de eleitores.

O principal apoiador da consulta foi o próprio presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que quer realizá-la em março do ano que vem.

"Estou seguro que o povo votará no final de março para que eu continue meu período constitucional até o final de setembro de 2024", declarou o mandatário na quarta-feira.