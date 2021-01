Os democratas do Congresso dos Estados Unidos podem ativar o julgamento político do ex-presidente Donald Trump no Senado em "um ou dois dias", já que consideram o assunto uma prioridade, embora o republicano já tenha sido sucedido pelo democrata Joe Biden.

"O presidente precisa prestar contas", disse, em referência a Trump, o 'número dois' da nova maioria democrata no Senado, Dick Durbin, ao dizer à imprensa que espera que em "um ou dois dias" a Câmara dos Representantes envie os documentos que ativariam o julgamento no Senado.