O Conselho da Federação (Senado) da Rússia aprovou o pedido feito nesta terça-feira pelo presidente do país, Vladimir Putin, para o uso das Forças Armadas no exterior, em meio às tensões em sua fronteira com a Ucrânia.

"O Conselho da Federação recebeu um pedido do presidente Vladimir Putin para o uso das Forças Armadas da Rússia fora do território da Rússia", disse a presidente do Senado, Valentina Matvienko.