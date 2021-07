O senador americano de origem cubana Marco Rubio ofereceu ajuda aos líderes do Black Lives Matter (BLM) para que "emigrem" para Cuba, em resposta a um comunicado do movimento antirracismo que atribuía a situação econômica crítica do país caribenho ao embargo comercial dos Estados Unidos.

"Meu gabinete está pronto para ajudar os líderes da organização Black Lives Matter a emigrar para #Cuba", escreveu Rubio, do Partido Republicano, no Twitter.