O senador americano Marco Rubio, do Partido Republicano pediu ao secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, para fortalecer a cooperação em defesa com o Brasil, assim como os esforços para combater "a crescente influência do Partido Comunista Chinês" no continente americano.

Rubio fez o pedido em uma carta enviada a Austin e a cujo conteúdo a Agência Efe teve acesso nesta sexta-feira. No texto, o congressista lembrou que o Brasil é um importante aliado dos EUA e parceiro na área de segurança com grandes capacidades, além de estar disposto a trabalhar "lado a lado" com o país para garantir "segurança e estabilidade" na região.