Cidade do México

EFE Cidade do México 30 mai 2019

A senadora mexicana Citlalli Hernández, do partido governante Movimento Regeneração Nacional (Morena), sofreu pequenas queimaduras por conta da explosão de um livro-bomba enviado na quarta-feira ao seu gabinete na Câmara Alta, na Cidade do México.

"Eu me sinto bem e forte. Condeno totalmente o ato violento e intimidador que sofri no meu escritório", declarou a senadora,através de sua conta oficial do Twitter, onde recebeu várias mensagens de apoio.