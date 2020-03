O Conselho da Federação Russa (câmara alta da Assembleia Federal) aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei sobre emendas à Constituição de 1993 promovido pelo presidente Vladimir Putin, concretizando o apoio das duas câmaras à iniciativa.

Ao todo, 160 senadores votaram a favor da lei, enquanto um votou contra e três se abstiveram. Horas antes, na Duma (câmara baixa), 383 deputados apoiaram o projeto, e os 43 legisladores do Partido Comunista, uma das quatro forças com representação na casa, se abstiveram.

A lei sobre emendas constitucionais será agora enviada para as assembleias legislativas das entidades russas. O projeto precisa do apoio de pelo menos dois terços dessas para ser levado ao Tribunal Constitucional, que também terá de aprová-lo.

A expectativa é que, em breve, Putin anuncie oficialmente a data em que as emendas constitucionais serão submetidas a uma votação nacional, que está agendada para 22 de abril. O presidente prometeu que as alterações à Constituição só entrarão em vigor se forem aprovadas pelos russos em consulta popular.

A principal alteração permite que Putin concorra a mais dois mandatos de seis anos a partir de 2024, que seriam o quinto e o sexto do político como chefe do Kremlin.

Para expressar descontentamento com a mudança, cerca de dez membros do partido liberal Yabloko protestaram em frente à Duma nesta quarta-feira, com cartazes condenando o que eles descrevem como usurpação de poder.

A oposição extraparlamentar anunciou na terça-feira ações de protesto em massa sob o slogan "Rússia sem Putin" para daqui a dez dias. Pouco depois do anúncio da oposição, o prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin proibiu as atividades públicas frequentadas por mais de 5.000 pessoas como parte das medidas para conter a propagação do coronavírus que causa a doença Covid-19. EFE

