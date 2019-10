14 out 2019

EFE Madri 14 out 2019

O presidente do governo espanhol interino, Pedro Sánchez, afirmou nesta segunda-feira que a sentença imposta a líderes independentistas da Catalunha nesta segunda-feira "significa o seu cumprimento integral".

Em declaração institucional após a divulgação da sentença do Tribunal Supremo, Sánchez ressaltou que a Espanha "é uma das melhores democracias do mundo" e que o processo judicial aconteceu "com plenas garantias e absoluta transparência".