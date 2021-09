A guerra judicial entre o governador da Flórida, Ron DeSantis, e os opositores de uma norma que proíbe os distritos escolares da Flórida de imporem o uso de máscaras faciais nas escolas públicas para impedir a transmissão do coronavírus entrou em uma nova fase nesta sexta-feira com uma decisão a favor do governador.

O Primeiro Tribunal Distrital de Apelação da Flórida decidiu que, até uma decisão final no litígio, o estado pode exigir que todos os 67 distritos escolares obedeçam à polêmica norma contida na chamada Regra de Emergência.