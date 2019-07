As autoridades de Xangai têm há semanas uma clara obsessão: que seus 26 milhões de habitantes separem o lixo de suas casas, submetidos a partir deste mês de julho a uma regulamentação rigorosa, pioneira na China, que busca ser um exemplo para o resto do país.

Não há mais lixo misturado ou ruas cheias de recipientes transbordando e fedorentos. A reciclagem doméstica começa a prevalecer em uma das nações mais poluidoras do mundo, com políticas rígidas como essa lei que as autoridades vêm promovendo há semanas entre a população.