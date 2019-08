Os separatistas do sul do Iêmen pediram nesta segunda-feira para que a comunidade internacional leve em conta as suas reivindicações, de modo que perceba "as novas realidades" na cidade de Áden após os confrontos dos últimos dias contra as forças leais ao governo.

Em comunicado, o Conselho de Transição do Sul garantiu que está comprometido com o processo apoiado pela ONU, que tem como objetivo prioritário acabar com o conflito no território iemenita, embora também cobre uma solução diplomática para a situação da região.