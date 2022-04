Oficiais paramilitares e soldados indianos fazem uma inspeção no local do ataque em Srinagar, nesta segunda-feira. EFE/FAROOQ KHAN

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, quatro delas trabalhadores não caxemires, em uma série de ataques insurgentes nas últimas 24 horas na disputada região da Caxemira, controlada pela Índia.

Um grupo de insurgentes atacou nesta segunda-feira no distrito de Pulwama, no sul, duas pessoas do estado de Bihar, no norte da Índia, identificadas em declarações à Agência Efe por uma fonte policial, que pediu anonimato, como Patlashwar Kumar e Joko Chowdary.