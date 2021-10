9 out 2021

EFE Freetown 9 out 2021

O presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, assinou nesta sexta-feira a lei que oficializa a abolição da pena de morte no país africano, após a iniciativa ter sido aprovada por unanimidade no Parlamento no dia 23 de julho.

"Hoje fizemos história de novo. Como nação, hoje exorcizamos horrores de um passado cruel. Deixaremos de executar os nossos concidadãos por razões políticas, por dissuasão do crime ou por crimes. Acreditamos que este ato é injusto, desproporcional e imoral. Brutaliza os nossos valores, as nossas leis e a nossa consciência como nação", declarou o presidente, observando que "toda pessoa tem direito à vida".